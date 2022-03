Der Rapper hat Todesangst! Drake (35) ist wohl möglich einer der größten US-Rapper aller Zeiten. Der "Best I Ever Had"-Interpret ist bekannt für seine einzigartige Mischung aus Hip-Hop und R&B mit seiner soften Stimme. Kürzlich brach er sogar Madonnas Chartrekord. Die Fans lieben seine Musik und die Frauen liegen ihm zu Füßen. Dass Fan-Liebe auch zu Besessenheit führen kann, musste der 35-Jährige jetzt am eigenen Leib erfahren.

Drake beantragte eine Schutzverfügung gegen eine Frau, die bereits mehrfach auf sein Grundstück eingebrochen sein soll und ihm und seinen Familienmitgliedern Gewalt- und Todesdrohungen schreibt. Wie TMZ berichtet, behauptet der Rapper, dass die Frau versuchte, ihn aufzuspüren, indem sie eine Verleumdungsklage in Höhe von 4 Milliarden Dollar gegen ihn einreichte und eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirken wollte.

Drake leide unter emotionalem Stress und fürchte um seine Sicherheit und die seiner Familie als Folge ihrer "Belästigung und Besessenheit" des Rappers. Bereits 2017 soll die Stalkerin auf das Anwesen des 35-Jährigen eingebrochen sein und wegen Hausfriedensbruch verurteilt worden sein. Mit ihren Drohungen ist die Frau jetzt noch einen Schritt weiter gegangen.

Getty Images Drake, Musiker

Instagram / champagnepapi Drake, Instagram 2022

Instagram / champagnepapi Drake, Instagram 2021

