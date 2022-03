Hat Matthew McConaughey (52) etwa beim Beauty-Doc nachhelfen lassen? Der Schauspieler gehört inzwischen schon seit mehreren Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Größen Hollywoods. Und obwohl er sich optisch in den vergangenen Jahren immer wieder verändert hat, ist eines geblieben: Seine volle Haarpracht. Von Gerüchten, er habe sich Haarimplantate einsetzen lassen, will Matthew allerdings nichts wissen. Er hat ein ganz anderes Geheimrezept für seinen voluminösen Haarwuchs.

Tatsächlich hatte auch der Hollywood-Beau in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren mit Haarausfall zu kämpfen. "Ich habe ein Bild von einer Party zur Jahrtausendwende 2000 in Jamaika. Ich schaue lachend nach unten und habe eine baseballgroße kahle Stelle auf dem Kopf", erzählt er gegenüber LADBible. Matthew habe sich daraufhin den Kopf rasiert und täglich zehn Minuten lang eine bestimmte Salbe in die Kopfhaut einmassiert. Dadurch seien seine Haare tatsächlich wieder gewachsen – ganz zur Überraschung des heute 52-Jährigen: "Alles, was ich dir sagen kann, ist, dass sie zurückgekommen sind. Ich habe heute mehr Haare als 1999."

Einem Schönheitschirurgen hat Matthew seine Haarpracht also offenbar nicht zu verdanken – obwohl ein Arzt angeblich damit prahlt, dass seine Haarimplantate für Matthews heutigen Look verantwortlich seien. An diesem Gerücht sei aber nichts dran, versichert er in dem Interview.

Getty Images Matthew McConaughey bei der Premiere von "U-571" im April 2000

Getty Images Matthew McConaughey in der Texas Rangers MLB Youth Academy in Arlington

Getty Images Matthew McConaughey bei der Premiere von "Was Frauen wollen" im Dezember 2000

