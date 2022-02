Dürfen sich die Fans auf einen Gastauftritt von Matthew McConaughey (52) freuen? Im November kündigte Channing Tatum (41) an, dass Magic Mike eine weitere Fortsetzung bekommen würde. Daraufhin spekulierten die Fans, ob auch Matthew als Dallas zurückkehren wird. Jetzt äußerte sich der Texaner endlich selbst zu den Gerüchten. Matthew verriet, dass es noch nicht sicher sei, ob er in "Magic Mike 3" zu sehen sein wird.

In einem Interview mit Variety erzählte der 52-Jährige, dass er eine Teilnahme an der Filmfortsetzung nicht grundsätzlich ausschließe. Jedoch habe er von den Beteiligten bisher noch nichts gehört und warte nur sehnsüchtig auf eine Nachricht der Produktion. "Channing Tatum, ruf mich an, Bruder! Ich habe nichts von dir gehört!", verkündete Matthew voller Tatendrang. Aus diesem Grund wisse er auch noch nicht, ob er ein weiteres Mal in die Rolle des Strip-Club-Besitzers Dallas schlüpfen dürfe. "Ich müsste erst [das Drehbuch] lesen. Aber es hat verdammt viel Spaß gemacht, den ersten Teil zu machen", versicherte der Oscar-Preisträger.

Vor wenigen Wochen hatte Channing in einem Gespräch mit Entertainment Tonight noch vermutet, dass der dreifache Vater wohl eher nicht zum "Magic Mike"-Franchise zurückkehren würde. "Ich weiß nicht, ob Matthew das machen wollen würde. Er liebt, was er im ersten Film gemacht hat so sehr", hatte der 41-Jährige damals berichtet. So habe Matthew immer gemeint, dass er seine damalige Performance mit einem neuen Film nicht ruinierten wolle.

ActionPress Matthew McConaughey in "Magic Mike"

Getty Images Channing Tatum und Matthew McConaughey im Juli 2012

Getty Images Matthew McConaughey, 2020 in New York

