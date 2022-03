Das ist keine leichte Zeit für Ed Sheeran (31)! Der britische Sänger, der mit rund 680 Millionen Euro Rekorde für die kommerziell erfolgreichste Tournee und mit 7,3 Millionen Menschen auch den für die meisten Besucher hält, musste erst kürzlich den Verlust seines guten Freundes Jamal Edwards verkraften, ohne den er nicht da wäre, wo er heute ist, wie der "Perfect"-Interpret selbst sagt. Jetzt muss Ed einen weiteren Verlust verkraften und findet rührende Worte, um sich zu verabschieden.

Gestern verstarb der Kricket-Star Shane Warne (52), mit dem Ed eine gute Freundschaft verband. "Die Welt nimmt uns immer wieder unglaubliche Menschen weg", schreib der Sänger auf Instagram zu einem Bild von Shane und dem Musik-Promoter Michael Gudinski (✝68), der ebenfalls vor gut einem Jahr verstorben ist. "Ich habe diese Woche am Jahrestag von Michaels Todestag mit Shane gesprochen und gesagt, dass wir beide ihm zu Ehren ein Glas 707 erheben würden, und jetzt kommt diese Nachricht heraus", fährt er schockiert fort. Shane sei ein herzensguter Mensch gewesen, der immer alles getan hätte, damit sich die Menschen willkommen und besonders fühlten. "Ein echter Gentleman", beschreibt Ed seinen Freund.

"Er hat so viele Stunden und Jahre seines Lebens geopfert, um anderen eine Freude zu machen, und er war mir ein so wunderbarer Freund. Ich werde dich verdammt vermissen, Kumpel" – damit beendet er seine letzten Worte an die Kricket-Legende, während er immer noch geschockt aufgrund des plötzlichen Todes seines Freunds sei.

Getty Images Ed Sheeran, The Brit Awards 2022

Instagram / teddysphotos Shane Warne und Michael Gudinski, Instagram 2022

Getty Images Shane Warne, Oktober 2021

