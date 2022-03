Jessica Hallers (31) Baby macht eine harte Zeit durch. Vergangenes Jahr im Mai wurden die ehemalige Bachelorette und ihr Mann Johannes Haller (34) zum ersten Mal Eltern. Seitdem halten die beiden Influencer ihre Community auch regelmäßig über die Entwicklung der kleinen Hailey-Su auf dem Laufenden. So verriet die Reality-TV-Teilnehmerin beispielsweise, dass ihr Baby Schlafprobleme habe. Weil ihr Kind aktuell zahnt, muss Jessi jetzt erneut ganz schön leiden.

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die Ibiza-Auswanderin nun eine kleine Fragerunde. Die Fans interessierte dabei besonders, wie es ihrer Tochter geht. "Hailey geht es gut, danke", begann die Mama zu erzählen. Doch dann hatte sie noch einige negative Neuigkeiten für ihre Abonnenten, denn Hailey litt bis zuletzt noch unter Zahnschmerzen. "Es waren circa drei Tage, wo ich wirklich nicht mehr wusste, wie ich ihr helfen kann oder ihr den Schmerz des nächsten Zahnes erleichtern kann", berichtete Jessi. Es sei für sie schrecklich gewesen, ihrem Kind dabei zuzusehen, wie es ihm schlecht geht.

"Glaubt mir, wir haben an alles gedacht. [...] Nach drei Tagen ging es bergauf, der Zahn war da, Hailey war die alte und ich als Mama einfach nur erleichtert", versicherte die 31-Jährige. Laut der Beauty kenne wohl jede Mutter diese Zeiten, in denen sie mit ihrem Kind mitleiden würde. "Zum Glück vergehen diese Phasen auch. Man sieht die tolle Entwicklung und ist einfach nur stolz, was sie meistern", berichtete Jessi abschließend.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_paszka TV-Bekanntheit Jessica Paszka und ihre Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Februar 2022

