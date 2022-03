Um Joe Jonas (32) singen zu hören, zahlen viele Menschen eine Menge Geld – seine Nachbarin ist offenbar keiner davon! Mit seinen Brüdern Nick (29) und Kevin (34) wurde der Musiker mit der Band Jonas Brothers 2007 zum Teenieschwarm. Auch nach dem Comeback im Jahr 2019 geht die Karriere wieder steil bergauf. Doch während Joe von seinen Fans wegen seines Gesangs bejubelt wird, geht er einer Frau damit mächtig auf die Nerven: Seine Nachbarin beschwerte sich, weil er auf einer Party ein Lied geschmettert hatte!

Bei "The Capital Evening Show With Jimmy Hill" erzählte der 32-Jährige die Anekdote. An Silvester veranstaltete Joe in London ein Dinner mit Freunden, bei dem Musik gespielt wurde und er auch gesungen hat – sehr zum Missfallen seiner Nachbarin. "Ein paar Tage später kam sie vorbei, um sich zu beschweren und sagte: 'Und die Musik – und der Gesang! Der Gesang!'", erzählte der DNCE-Frontmann amüsiert. Nicht etwa das lärmende Feuerwerk, sondern seine Stimme habe die Dame gestört.

Inzwischen hat Joe England und seine dortige Nachbarin hinter sich gelassen und weilt derzeit wieder in den USA. Da wurde er nun schon mehrmals mit seiner Partnerin Sophie Turner (26) gesichtet – und die Game of Thrones-Darstellerin war mit einem verdächtigen Bäuchlein unterwegs. Nach Töchterchen Willa scheint das Paar sein zweites Baby zu erwarten.

Anzeige

Getty Images Nick, Joe und Kevin von den Jonas Brothers in Los Angeles, 2021

Anzeige

Getty Images Joe Jonas bei der Jonas-Brothers-Performance beim Jingle Ball in Washington, Dezember 2021

Anzeige

P & P/ MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de