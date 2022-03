Serkan Yavuz (28) kann es offenbar kaum erwarten, bis seine kleine Prinzessin endlich das Licht der Welt erblickt! Der Bachelor in Paradise-Star und seine Partnerin Samira Klampfl (28) werden bald zum ersten Mal Eltern. Die Influencerin hat schon die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich gebracht – und Ende Mai steht auch schon der Entbindungstermin an. Serkan freut sich jedenfalls schon total auf die Geburt: Er glaubt nämlich, dass er ein toller Vater wird!

"Ich schwöre es euch, ich fühle mich bereit, Papa zu werden, ohne Witz. Und ich werde auch ein richtig guter Papa", erzählte der 28-Jährige positiv gestimmt in seiner Instagram-Story. Er wolle alles dafür tun, dass es seiner Freundin und der Kleinen immer gut geht. Natürlich wisse Serkan, dass gerade die ersten Monate mit einem Neugeborenen manchmal auch ziemlich anstrengend sein können. "Aber man wächst in alles hinein. [...] Ich fühle mich bereit und es fühlt sich gut an. Das macht mich einfach stolz", meinte er.

Vor ein paar Jahren hätte der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer aber wohl noch nicht damit gerechnet, dass er sich eines Tages so verändern würde. "Ich war der Junge, der nie erwachsen werden wollte oder konnte. Und jetzt bin ich so pflichtbewusst in allem, was ich tue", berichtete Serkan total stolz.

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de