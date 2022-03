Zoe Kravitz (33) hat sich auf ihre Rolle ordentlich vorbereitet! Seit Donnerstag läuft in den deutschen Kinos der mit Spannung erwartete Blockbuster The Batman. Neben Robert Pattinson (35) als Batman ist Zoe als sexy Catwoman in dem Superhelden-Streifen zu sehen. Ihr Schauspielkollege musste für den Film eine strenge Diät halten – und auch die Hollywood-Beauty hat einiges unternommen, um ihren Charakter gut darzustellen. Was genau – das hat Zoe jetzt preisgegeben!

In der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erklärte sie, was sie getan habe, um einer Katze möglichst ähnlich zu wirken. "Ich habe mir einen Haufen Katzenvideos angeschaut. Videos, in denen sie kämpfen", plauderte die Tochter von Lenny Kravitz (57) in der US-amerikanischen Show aus. Zudem trank sie wohl sogar Milch aus einer Schüssel wie ein Kätzchen. "Ich habe meine Methoden. Ich habe auch viel mit Katzen herumgehangen", verdeutlichte Zoe und brachte Moderator Jimmy Fallon (47) und das Publikum damit mächtig zum Lachen.

Die Produzenten von "The Batman" wollten außerdem unbedingt, dass die Schauspielerin in den Drehpausen Zeit mit den Vierbeinern verbringt. Sie planten angeblich zwischen den Szenen eine "Katzenzeit" ein, damit Zoe sich den Tieren besonders verbunden fühlt.

