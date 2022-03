Setzt Rihanna (34) damit einen neuen Modetrend? Seitdem die Sängerin im Januar ihre erste Schwangerschaft öffentlich gemacht hat, tobt sie sich in Sachen Mode so richtig aus. Regelmäßig überrascht die Musikerin ihre Fans mit neuen modischen Looks. Auch jetzt zeigte die werdende Mama wieder, was ihr Kleiderschrank so alles her gibt: Rihanna hüllte ihren Babybauch in ein kuscheliges Outfit im Oversize-Look.

Auf Instagram teilte die 34-Jährige nun eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie ihren extravaganten Look in Szene setzt. Neben einem auffälligen bodenlangen Mantel in der Farbe Cognac sorgt vor allem die Schuhwahl der Unternehmerin für das gewisse Etwas. Rihanna kombinierte zu ihrem lässigen Outfit Overknee-Stiefel, die ihr bis über den Oberschenkel reichen. Der Schaft ihres Schuhwerks beeindruckt dabei mit seiner Oversize-Optik.

Während die "We Found Love"-Interpretin ihre Schwangerschaftsrundungen dieses Mal komplett verhüllte, trug sie in den vergangenen Tagen hingegen meist freizügige Kleidung. So wählte Riri in den vergangenen Tagen gerne Oberteile, die ihren Bauch freilegten und somit perfekt in Szene setzten.

Instagram / badgalriri Rihanna, Sängerin

Instagram / badgalriri Rihanna, Unternehmerin

Action Press / Backgrid Rihanna in Santa Monica, Februar 2022

