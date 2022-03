Muss sich Herzogin Kate (40) bald vor Gericht verantworten? Vergangenes Jahr packte die Ehefrau von Prinz Harry (37) in einem Interview mit Oprah Winfrey (68) über ihre schwere Kindheit und das britische Königshaus aus. Das schmeckte besonders ihrer Halbschwester Samantha Grant gar nicht, sodass die ehemalige Suits-Darstellerin nun von der Kalifornierin wegen Verleumdung verklagt wird. Herzogin Kate könnte deshalb nun eine Befragung unter Eid drohen.

Wie Mirror berichtete, könnte die 40-Jährige bald von den Anwälten ihrer Schwester dazu gezwungen werden, eine eidesstattliche Erklärung abzugeben. Obwohl die Rechtsvertreter der Herzogin sagen, die Klage sei "unbegründet" steht der zweifachen Mutter eine schwere Zeit bevor, sollte Samantha mit ihrer Klage durchkommen. So könnte Meghan beispielsweise dazu aufgefordert werden, den Namen des angeblichen "königlichen Rassisten" mitzuteilen. "Nichts ist tabu, wenn die Herzogin eidlich befragt wird", erzählte eine Quelle gegenüber der Zeitung.

"Samantha hofft, dass Meghan zu allen Aspekten der Oprah-Sendung befragt wird, einschließlich der Behauptungen, die sie über die Royals aufgestellt hat", fuhr der Insider fort. Und das, obwohl sich die Klage der US-Amerikanerin zunächst hauptsächlich auf die Aussagen über die Kindheit der dunkelhaarigen Beauty konzentriert hatte. Dennoch erkenne Meghans Halbschwester vieles von dem, was die Ex-Schauspielerin in dem Interview gesagt hat, nicht an und will wohl alle Aussagen gleichermaßen anfechten.

