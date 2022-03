Lena Meyer-Landrut (30) blickt auf ihre Jugend zurück – und stellt fest, dass sie diese eigentlich gar nicht so richtig ausleben konnte! 2010 begann die Karriere der Sängerin mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest kometenhaft. Damals war Lena 19 Jahre jung, hatte gerade erst ihr Abitur hinter sich gebracht. Nach dem Durchbruch war deswegen kaum Zeit für Dinge, die man sonst so in seinen Zwanzigern macht, wie Lena in einem Interview offenbarte.

"Ich kann von mir sagen, dass meine Zwanzigerjahre sich ähnlich anfühlten wie eine sehr lange Coronaphase – was Erfahrungen, Partys und das eigene Erproben von Grenzen angeht", erzählte die heute 30-Jährige im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Um sich in dieser Phase großer Berühmtheit selbst zu schützen, habe sie sich viele Dinge nicht erlaubt, die sie andernfalls wahrscheinlich ausprobiert hätte. Lena habe nämlich ständig befürchten müssen, von Fotografen abgelichtet zu werden.

Doch was genau musste die "Satellite"-Interpretin alles für die Karriere auslassen? "Das sind WG-Partys, Clubnächte – ich hatte das alles nicht. Und es gab eine Zeit, in der ich darüber sehr traurig war", berichtete sie. Solche Erfahrungen und Erlebnisse ließen sich auch nicht mehr nachholen. Doch dafür konnte Lena sicherlich viele Dinge erleben, die für andere wiederum komplett unerreichbar bleiben: "Ich habe eben andere Grenzerfahrungen gemacht. Das relativiert die Trauer über das, was ich verpasst habe, wieder. Das ist eben meine Geschichte", schloss sie ab.

Getty Images Lena Meyer-Landrut bei ihrem ESC-Sieg 2010 in Oslo

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Musikerin

