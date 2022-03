Alle Musik-Fans aufgepasst! Harry Styles (28) feierte mit der britischen Boyband One Direction einige große Erfolge. Nach der Trennung 2015 machte jeder der Jungs sein eigenes Ding – auch Harry versuchte sich als Solo-Künstler. Mit großem Erfolg: Heute gehört er zu den erfolgreichsten Sängern weltweit. In den letzten drei Jahren war es jedoch um ihn und seine Musik ruhig geworden. Jetzt ist aber klar: Von Harry gibt es bald neue Klänge zu hören!

Wie The Mirror berichtete, wird der "Watermelon Sugar"-Interpret noch in diesem Monat sein musikalisches Comeback-Album veröffentlichen! Ein Insider verriet diesbezüglich: "Harrys Lead-Single erscheint diesen Monat und seine Fans können sich auf einen echten Leckerbissen freuen." Harry habe in den vergangenen Monaten hart an seinem dritten Album gearbeitet. Auch das Musikvideo für die Single sei bereits abgedreht worden. "Das Video wird genauso gut, wie sein Song", verriet die Quelle. Laut ihm habe sich das sehnsüchtige Warten seiner Fans mehr als gelohnt.

"Während die Fans denken, sie hätten schon alles gesehen, hat sich Harry das beste für hinter den verschlossenen Türen aufgehoben", schwärmte der Informant. Seine Fangemeinde dürfe sich neben Harrys Stimme zu dem auch auf tolle Mode sowie exquisite Gast-Features in seinem neuen Musikvideo freuen.

Getty Images One Direction bei der "Die Chroniken von Narnia 3"-Premiere in London im November 2010

Getty Images Harry Styles, 2014

Getty Images Harry Styles im Jahr 2020

