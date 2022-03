Ärger bei Familie Geiss. Dass Shania Geiss (17) eine künstlerische Ader hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Normalerweise scheinen ihre Eltern Robert (58) und Carmen (56) das Hobby ihrer Jüngsten auch zu fördern. Vor wenigen Wochen besprühten Carmen und Shania sogar gemeinsam eine Wand mit Graffiti. Nun ist die Millionärstochter für den Geschmack ihrer Eltern aber etwas zu weit gegangen: Shania besprühte Roberts teuren Luxuswagen.

In der neuen Folge von Die Geissens setzt die 17-Jährige jetzt eine mehr als ungewöhnliche Verschönerungsaktion in die Tat um, wie RTL nun berichtet. Ihr Vater hat ihr seinen schwarzen Jeep versprochen – natürlich erst, wenn Shania 18 Jahre alt ist und ihren Führerschein hat. Doch das ignoriert die Teenagerin gekonnt und verschönert den Wagen schon jetzt ganz nach ihren Vorstellungen. Kurzerhand zückt sie einige Sprühflaschen und Schablonen und macht aus dem ursprünglich schlichten schwarzen Auto eine kunterbunte Karre. Selbst ihren Namen sprüht sie in großen roten Buchstaben auf die Motorhaube. "Papa fährt dieses Auto sowieso nicht. Okay, wenn er es fahren muss, muss er jetzt die nächsten zwei Jahre mit einem besprühten Auto fahren. Aber scheiße wird es ja nicht aussehen", sieht Shania selbst die Sache sehr gelassen. Ganz im Gegenteil zu ihren Eltern.

Als Carmen mitbekommt, was los ist, ist sie erst mal fassungslos. Auch Robert kann seinen Augen nicht trauen. "Ich nehme das von deinem Konto. Das geht komplett vom Erbe ab", droht er seiner Tochter. Doch die bleibt trotz der Gardinenpredigt ihrer Eltern gelassen. Sie ist sich sicher, dass ihr Vater sich wieder beruhigen wird. "Ich kann Menschen verstehen, die keine Kinder haben", lautet Roberts entnervtes Fazit.

Anzeige

Instagram / shania__geiss Shania Tyra Geiss im Mai 2020

Anzeige

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss

Anzeige

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de