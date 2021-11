Shania (17) und Carmen Geiss (56) gehen unter die Künstler. Auf ihrem Social-Media-Account beweist die zweifache Mutter immer wieder, dass sie sich nicht davor scheut, auch mal etwas Neues auszuprobieren. So präsentierte die gebürtige Kölnerin beispielsweise innerhalb weniger Monate gleich zweimal eine neue Frisur. Jetzt versuchten sich Carmen und ihre Tochter Shania darin, eine Wand mit buntem Graffiti zu besprühen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die aus Die Geissens bekannte Kultblondine nun einige Schnappschüsse, die sie mit einer Graffitidose in der Hand zeigen. Mit schwarzer Farbe war Carmen augenscheinlich gerade dabei, ihr kleines Kunstwerk an der farbenfrohen Wand zu unterzeichnen. Auch die 17-jährige Shania setzte ihren Namen mit einem Dollar-Zeichen versehen über ihr Graffiti. Neben einem roten Herz und einem Smiley, der die Zunge herausstreckt, schien das Mutter-Tochter-Duo ebenfalls einen Totenkopf gesprüht zu haben. "Ich habe mich gestern mal mit Shania in Straßen-Kunst versucht!", schrieb die 56-Jährige zu den Aufnahmen.

In den Kommentaren waren sich die Fans der TV-Persönlichkeit anschließend nicht ganz einig, was sie von dem Ergebnis des Duos halten sollten. Während einige Abonnenten es wirklich cool fanden, dass Carmen etwas mit ihrer Tochter machte, konnten sich andere User eine spitze Bemerkung nicht verkneifen. "Also ich weiß nicht, ob das Kunst ist" oder: "Sieht doch ganz gut aus für den Anfang", lauteten einige Kommentare der Follower.

Instagram / carmengeiss_1965 Shania und Carmen Geiss' Graffiti

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss im November 2021

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss mit ihrer Tochter Shania

