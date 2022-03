Es war Liebe auf den zweiten Blick. Für Joelina Wolf und Andre Kraft wollte es in der diesjährigen Are You The One?-Staffel nicht so richtig klappen. Obwohl es immer wieder zwischen den beiden geknistert hatte und es sogar zu einigen Küssen kam, hielt der Sportler an Kandidatin Raphaela Rausch fest. In der Wiedersehensshow lüfteten die beiden dann ihr niedliches Geheimnis: Die Turteltauben haben nach der Show zueinandergefunden und sind seit Oktober ein Paar. Doch wie meistern Joelina und Andre ihre Fernbeziehung?

In ihren Instagram-Storys beantworteten die zwei Verliebten nun einige Fan-Fragen zu ihrer Beziehung. Darin erklärte das Paar vor allem, wie gut sie ihre Fernbeziehung zwischen Würzburg und Göttingen meistern. "Wir sehen uns sehr oft und vor allem lange. Da ich aktuell noch studiere und alles online ist, bin ich sowieso sehr flexibel, was meinen Standort angeht", verriet Joelina auf ihrem Account und fügte hinzu, dass die beiden versuchen würden, zwischen den Städten zu pendeln. Für eine gemeinsame Zukunft planen die zwei eines Tages zusammenzuziehen. Nach Joelinas Studium soll es aber erst einmal zusammen auf Reisen gehen.

Auch die vermeintliche Empathielosigkeit, die Andre in der Kuppel-Villa an den Tag gelegt hatte, scheint kein Thema mehr für das junge Pärchen zu sein. Im Gegenteil: "Andre ist der liebste Mensch zu mir", stellte die TV-Bekanntheit klar. "Mittlerweile hat sie schon einen Lolli-Ring-Antrag auf dem Top des Eiffelturms bekommen (mit Kniefall) und hat ja gesagt", plauderte auch Andre auf seinem Profil aus und verriet weiter, dass es ihm beim richtigen Menschen nicht schwerfallen würde, Gefühle zu zeigen.

Joelina Wolf, Reality-TV-Bekanntheit

Andre Kraft, Reality-TV-Star

Joelina Wolf und Andre Kraft

