Bei Joelina Wolf und Andre Kraft ist es offenbar doch ein Perfect Match! Auch wenn ihr erster Kuss bei Are You The One? mächtig in die Hose ging, konnten die beiden Singles seitdem nicht mehr die Finger voneinander lassen – selbst wenn Konkurrentin Raphaela Rausch hin und wieder mal im Spiel war. Doch Joelina konnte das Herz des Sportlers nach der Sendung voll und ganz für sich gewinnen: Die beiden sind mittlerweile ein Paar!

"Wir haben uns nach 'Are You The One?' noch getroffen – auch relativ schnell und relativ häufig", plauderte Andre beim großen Wiedersehen aus. Die Treffen zwischen den beiden seien teilweise sogar über mehrere Tage gegangen. "Wir haben uns dann nach intensivem Kennenlernen im Oktober dazu entschieden, zusammenzukommen und sind bis heute sehr glücklich", schwärmte der Teammanager eines Basketballvereins.

Auch Andres Liebste könnte derzeit wohl kaum zufriedener sein. Während einige Singles in der Sendung den Eindruck hatten, der Göttinger sei komplett gefühlskalt, lernte Joelina ihn völlig anders kennen: "Da hat er mir auch eine andere Seite gezeigt, viel gefühlvoller und verständnisvoll." Zur Frage, warum die Experten in ihr und Andre kein Perfect Match sahen, vermutet die Studentin Folgendes: "Seine Angaben waren vielleicht früher anders!" Zwischen ihnen passe es aber wunderbar – derzeit genießen Andre und seine Joelina sogar einen Kurzurlaub in Paris.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” seit dem 14. Dezember bei RTL+.

Anzeige

Instagram / jarrodyow Andre Kraft, Kuppelshow-Kandidat

Anzeige

sophiathomalla / Instagram-Story Sophia Thomalla, "Are You The One?"-Moderatorin

Anzeige

Instagram / princi_lina Joelina Wolf, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de