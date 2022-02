Ergeben Joelina Wolf und Andre Kraft etwa das zweite perfekte Paar? Das gilt es bei Are You The One? jedenfalls zu finden. Mit Marius Bravo und Zaira Moskova hat der Cast der Singles sein erstes Perfect Match bereits gefunden. Und auch zwischen Joelina und Andre scheint es zu funken – der erste Kuss zwischen den beiden war allerdings ein Reinfall. Passen die beiden Turteltauben trotzdem zusammen?

"Der erste Kuss an der Bar hat sich für mich in diesem Moment nicht richtig angefühlt", verriet Joelina im Interview mit Promiflash. Doch davon ließ sich die Blondine nicht abschrecken und startete einen weiteren Versuch: "Der zweite Kuss war dann schon deutlich besser!" Das intime Kennenlernen hat die Beauty kurz darauf allerdings bereut – immerhin habe Andre danach nicht gerade charmant über Joelina geredet sondern stattdessen Konkurrentin Raphaela Rausch vorzog. "Das hat mich sehr verletzt", gab Joelina offen zu.

Könnte sich die Schönheit aber dennoch vorstellen, dass Andre ihr Perfect Match ist? "Schwierige Angelegenheit. Auf der einen Seite ist Andre humorvoll und wir haben uns ja auch sehr gut verstanden", erklärte Joelina. Auf der anderen Seite fehlte ihr bei Andre aber auch das gewisse Feingefühl im Umgang mit einer Frau.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Instagram / princi_lina Joelina Wolf, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jarrodyow Andre Kraft, Kuppelshow-Kandidat

Instagram / princi_lina Joelina Wolf, Reality-TV-Star

