Helga erinnert sich an ein schreckliches Ereignis zurück. Die First Dates Hotel-Kandidatin mausert sich bereits wenige Tage nach ihrem Einzug zum absoluten Lieblingsgast im Hotel. Auch bei ihren jüngeren Mitstreitern kommt die ehemalige Lehrerin gut an: Mike findet es beispielsweise total spannend, was sie in den vergangenen Jahren schon alles erlebt hat. Im Gespräch mit Lieselot Meurisse schlug Helga nun aber ernste Töne an – und erzählte: Im Alter von gerade einmal 23 Jahren hatte sie einen schweren Autounfall, bei dem ihr Gesicht verunstaltet wurde.

Bei einer Tasse Kaffee berichtete die 70-Jährige ihrer Mitkandidatin nun von den Geschehnissen: "Damals gab es keine Anschnallgurte und ich bin in einer bergigen Straße mit einem anderen Wagen zusammengestoßen." Dabei flog sie durch die Frontscheibe auf die Kühlhaube – und erlitt ziemlich schwere Verletzungen. "Ich hatte wirklich mein Gesicht ganz zerschnitten", führte sie weiter aus. Der Unfall sei für Helga damals ein Riesenschock gewesen.

Mit den Schnittwunden im Gesicht fühlte sich die Seniorin zunächst überhaupt nicht wohl: "Zu meiner Lebensgeschichte hat gehört: Wenn ich hübsch bin, werde ich geliebt. Und das war jetzt unterbrochen." Damals habe sie sich deshalb überdimensionale Brillen gekauft, um die Verletzungen zu kaschieren. Doch mittlerweile scheint Helga ganz im Reinen mit sich selbst zu sein: "Heute verstecke ich mich nicht mehr hinter Brillengläsern."

Instagram / lieselot_lucie_k Lieselot Meurisse

TVNOW / Boris Breuer Roland Trettl und Empfangsdame Aline bei "First Dates Hotel"

Instagram / lieselot_lucie_k Lieselot Meurisse, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

