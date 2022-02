Warum denken die Kandidaten so gerne an ihre First Dates Hotel-Zeit zurück? Aktuell ist eine neue Staffel der Vox-Datingshow in vollem Gange. Michelle und Pascal konnten in Kroatien bereits erfolgreich verkuppelt werden. Viele andere Teilnehmer haben zwar kein Happy End in Sachen Liebe erlebt – schwärmen aber trotzdem in den höchsten Tönen von ihrer TV-Erfahrung. Gegenüber Promiflash verriet Kandidatin Ludi jetzt, woran das liegt.

"Die Atmosphäre bei 'First Dates Hotel' ist sehr schön und edel. Die Zimmer sind hübsch eingerichtet und gemütlich. Das Personal ist sehr lustig, nett und professionell", berichtete die Singlemama, die ihr Dinner mit Frank verbringen durfte. Für sie sei es besonders wichtig, dass das Format niveauvoll gestaltet werde. "Ansonsten hätte ich nicht mitgemacht", hielt sie fest. Einer trage sowohl zum Gelingen der Show als auch, was den Wohlfühlfaktor der Singles angeht, einen großen Anteil bei: Roland Trettl (50). "Roland Trettl ist ein hervorragender Gastgeber und es gibt immer was zu lachen", zeigte sich Ludi im Gespräch mit Promiflash hellauf begeistert.

Für die 57-Jährige sei die gute Stimmung vor Ort ganz besonders wichtig. "Ohne Humor geht bei mir im Leben gar nichts, denn ich gehe nicht zum Lachen in den Keller", betonte sie. Gemeinsam zu lachen, gefalle der Mönchengladbacherin besonders gut.

Die "First Dates Hotel"-Kandidaten Pascal und Michelle

Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

Frank und Ludi bei "First Dates Hotel"

