Tori Roloff könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die "Little People, Big World"-Beauty und ihr Mann Zach erwarten im Moment nämlich ihr drittes Kind: Nach dem Sohnemann Jackson und der Tochter Lilah Ray erwartet das Paar erneut Nachwuchs. Ob sich die zwei Kids schon bald auf einen kleinen Bruder oder auf eine kleine Schwester freuen dürfen, ist bislang eigentlich noch unklar. Aber hat Tori jetzt etwa doch das Geschlecht ihres ungeborenen Babys verraten?

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Tori jetzt einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie hochschwanger gemeinsam mit ihren Kindern Jackson und Lilah posiert: Auf dem Foto tragen die zwei Kleinen einen total putzigen Jeans-Partnerlook in Blau. Doch vor allem die Bildunterschrift sorgte für so einige Spekulationen innerhalb Toris Community: Die werdende Dreifach-Mama versah den Post nämlich mit drei blauen Herz-Emojis. Kann es also sein, dass die Familie Roloff einen Sohn erwartet?

In der Kommentarspalte häuften sich daraufhin zahlreiche Vermutungen der Fans. "Ich glaube, es ist ein Junge!", "Oh, du bekommst also einen kleinen Jungen?" oder auch "Ich gehe davon aus, dass du einen Sohn bekommst!", schrieben beispielsweise drei Nutzer. Tori äußerte sich bislang allerdings noch nicht konkret zum Geschlecht ihres Babys.

Anzeige

Instagram / toriroloff Tori Roloff, Influencerin

Anzeige

Instagram / toriroloff Zach und Tori Roloff, Ehepaar

Anzeige

Instagram / zroloff07 Tori Roloff im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de