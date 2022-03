Da war Salma Hayek (55) bestimmt mächtig stolz! Die Schauspielerin ist seit 2009 glücklich mit ihrem Mann François-Henri Pinault (59) verheiratet. Hin und wieder präsentieren sich die Eheleute zusammen auf Events. Ansonsten hält die Hollywood-Darstellerin ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit raus. Nur selten begleiten ihre Kids, Stieftochter Mathilde Pinault und Töchterchen Valentina Paloma (14), sie auf den roten Teppich. Nun war es jedoch wieder so weit: Salmas Kinder sind inzwischen schon ganz schön erwachsen!

Zu viert legten die mexikanisch-amerikanische TV-Schönheit, ihr Mann sowie ihre zwei bezaubernden Mädels einen stylishen Auftritt auf der Paris Fashion Week hin. Die Familie erschien zur Modeschau von Designer Balenciaga. Was direkt auffällt: Salmas Tochter Valentina ist ganz schön groß geworden. Die 14-Jährige posierte neben ihrer Mama schon fast wie ein waschechter Profi. Auch Stieftochter Mathilde wusste sich gekonnt in Szene zu setzen. Salma hat neben ihr im übrigen noch zwei weitere Stiefkinder.

Zu ihren drei Ziehkindern soll Salma ein sehr gutes Verhältnis haben. Einen besonderen Platz in ihrem Herzen hat aber vor allem ihre biologische Tochter, welche sie mit 41 Jahren bekam. Auf Instagram hatte sie Valentina 2020 rührende Worte gewidmet: "Gesegnet sei der Tag, an dem du in mein Leben gekommen bist."

Getty Images Salma Hayek mit ihren Töchtern Mathilde Pinault und Valentina Paloma Pinault im März 2022

Instagram / mathildepinault Mathilde Pinault im Juni 2020

Getty Images Salma Hayek und ihre Tochter Valentina bei der "Eternals"-Premiere in Hollywood, Oktober 2021

