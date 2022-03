Josimelonie feiert heute ein ganz besonderes Jubiläum: Genau vor einem Jahr hat sich die einstige DSDS-Kandidatin ihre Vagina vertiefen lassen – um ihr Sexleben zu verbessern. Die fünfstündige Operation war für das Trans-Model alles andere als einfach und auch die Nachsorge stellte eine Herausforderung dar. Zwölf Monate später hat Promiflash nachgefragt, wie sich Josis Leben mit neuer, tieferer Vagina entwickelt hat – und offenbar hat sich der Eingriff für die Blondine mega-gelohnt!

"Ich glaube, ich hatte nie mehr Sex als jetzt. Vielleicht nicht mehr Masse, aber mit Klasse. Es funktioniert einwandfrei und ich genieße mein Leben in vollen Zügen. So regelmäßig wie jetzt hatte ich noch nie Sex", freute sich Josi im Promiflash-Interview. Die OP sei für die Take Me Out-Beauty die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen, weil sie sich endlich frei und auch körperlich wie eine normale Frau fühle.

Dennoch wurde die Ex-Austria's Next Topmodel-Kandidatin nicht müde zu betonen, dass der Eingriff wahrlich kein Spaziergang ist. Die Vertiefung habe sie nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr mitgenommen. Auch heute müsse sie noch auf die Nachsorge achten: "Natürlich bleibt das als Frau mit Transhintergrund nicht aus, mich zu bougieren. Das bedeutet, dass meine Vagina regelmäßig gedehnt werden muss", berichtete sie. Ein angeregtes Sexleben reiche dafür aber auch oft aus – und so wie es klingt, scheint es bei Josi daran nicht zu mangeln.

Instagram / josimelonie Josimelonie, Model

Instagram / josimelonie Josimelonie, Ex-DSDS-Kandidatin

Instagram / josimelonie Josimelonie, Ex-"Austria's Next Topmodel"-Kandidatin

