Läuten bei Caylee Cowan (23) und Casey Affleck (46) demnächst die Hochzeitsglocken? Im November 2021 machte der Bruder von Ben Affleck (49) die Beziehung zu der "Sunrise in Heaven"-Darstellerin publik. Regelmäßig beweisen die beiden Schauspieler seitdem mit süßen Pärchenfotos im Netz, dass sie einfach unzertrennlich sind. Doch sind die zwei Turteltauben jetzt etwa schon bereit für den nächsten Schritt? Caylee wurde nun mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet...

Paparazzibilder, die unter anderem PageSix vorliegen, zeigen das Paar am Sonntag beim Verlassen eines Restaurants in Beverly Hills. An dem Abend entschieden sich die beiden für entspannte Looks: Sowohl Casey als auch Caylee trugen Jeans, Sneaker und lässige T-Shirts. Bei näherer Betrachtung der Fotos ist der Klunker am linken Ringfinger der 23-Jährigen kaum zu übersehen. Ob das wohl bedeutet, dass sich die Turteltauben still und heimlich verlobt haben?

Wie ernst es zwischen den beiden trotz des Altersunterschieds von 23 Jahren wirklich ist, hatte die Brünette bereits im Januar durchblicken lassen. Sie postete ein paar Turtel-Pics mit ihrem Liebsten – und drückte darunter ihre tiefe Zuneigung aus. "Caleb Casey Affleck, du bist die andere Hälfte meines Herzens. Du bist ein so wunderbarer und liebevoller Freund [...]", schwärmte Caylee.

Casey Affleck, Schauspieler

Caylee Cowan und Casey Affleck, Schauspieler

Caylee Cowan, Schauspielerin

