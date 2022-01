Sie schweben ganz offensichtlich auf Wolke sieben! Ende vergangenen Jahres machte Schauspieler Casey Affleck (46) die Beziehung zu Caylee Cowan (23) öffentlich – und das, obwohl er noch nicht mal richtig von seiner Ex Floriana Lima (40) getrennt war. Doch mit der brünetten Beauty hat er wohl jetzt die Liebe seines Lebens gefunden, zumindest wenn es nach Caylee geht: Im Netz teilt die Schauspielerin nun verliebte Turtelbilder von dem Paar und widmet Casey eine romantische Liebeserklärung!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die 23-Jährige ein paar Schnappschüsse mit ihrem Liebsten. "Caleb Casey Affleck, du bist die andere Hälfte meines Herzens. Du bist ein so wunderbarer und liebevoller Freund. Du bist ein Genie, das jeden im Schach schlägt (außer deinen jüngsten Sohn). Du bist aufrichtig. Du sagst, was du meinst, und du meinst, was du sagst", textet sie total emotional. Für sie sei der 46-Jährige das größte Geschenk überhaupt.

Auch Casey selbst teilte vor einigen Wochen bereits ein Bild mit seiner Freundin. In seinem Netzpost schwärmte der Oscar-Preisträger sogar in den höchsten Tönen von ihr. "Sie ist meine Liebe und sie ist immer da, wenn es darauf ankommt", schrieb er zu einem Schnappschuss beim Blutspenden.

Getty Images Casey Affleck im Mai 2021

Instagram / cayleecowan Caylee Cowan im November 2021

Instagram / cayleecowan Caylee Cowan und Casey Affleck

