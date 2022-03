Die diesjährige Staffel von Let's Dance steht unter keinem guten Stern! Eigentlich sollte das Jubiläumsjahr der beliebten Tanzshow zu dem Highlight werden. Doch stattdessen wird die Sendung mit etlichen krankheitsbedingten Ausfällen und diversen Partnertauschs überschattet. Ein fairer Wettkampf ist damit nicht mehr wirklich gegeben. Ist es da noch sinnvoll, mit der 15. "Let's Dance"-Staffel weiterzumachen? Das sagen die Fans zu dem ganzen Dilemma!

Auf Instagram kommentieren viele Fans unter einem Promiflash-Beitrag, dass sie eine kleine Pause begrüßen würden. "Es wäre gut, zu pausieren und erst wieder zu starten, wenn alle gesund sind. So ist es für keinen fair", "Macht doch eine Pause, zwei Wochen für alle und weiter gehts" oder "Die Fans denken: Alle isolieren und pausieren, aber nicht abbrechen", schreiben unter anderem drei User. Andere Fans fordern strengere Maßnahmen bei all dem Chaos: "Sofort einstellen, das macht keinen Sinn mehr", "Abbrechen, das macht keinen Sinn so" oder "Aussetzen und nächsten Jahr neu starten", werden hier einige Stimmen laut.

Auch die Promiflash-Leser sind sich etwas uneinig. In einer Umfrage (Stand: 8. März, 22.00 Uhr) sind 2.947 von 4.336 Zuschauer (68,0 Prozent) dafür, dass "Let's Dance" so nicht mehr fair ist und abgebrochen werden sollte. 1.389 Fans (32,0 Prozent) sehen in den Ausfällen kein Problem und hoffen, dass es weitergeht.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images "Let's Dance"-Entscheidung, Show eins

Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi in der zweiten "Let's Dance"-Show 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de