Yeliz Koc (28) fürchtete nach ihrem Bachelor-Auftritt juristische Konsequenzen! Im Jahr 2018 buhlte sie um die Gunst von Daniel Völz (37) und blieb mit ihrem Abgang im Gedächtnis: Weil der Rosenkavalier sie in der fünften Nacht der Rosen trotz eines Kusses und eines Einzeldates aussortiert hatte, verpasste die Influencerin ihm damals eine schallende Ohrfeige. Nach der Aktion war Yeliz jedoch gar nicht wohl – sie hatte sogar Angst vor rechtlichen Konsequenzen!

Im Podcast "Bad Boss Moms" plauderte die 28-Jährige mit ihrer Schwester Filiz (35) über die TV-Backpfeife und räumte ein, direkt im Anschluss Panik gehabt zu haben. "Ich bin auch direkt zur Produktion gegangen und habe gefragt, ob ich jetzt eine Anzeige bekomme. Weil ich konnte es ja auch nicht verleugnen, das war ja auf Kamera", erzählte die Mutter einer Tochter. Geplant war die Schelle offenbar nicht: "Ich wusste in dem Moment selbst nicht, was gerade geschieht. Ich war schockiert über mich selbst, was da gerade passiert ist."

Dass nach der Klatsche angeblich die gesamte Produktion gejubelt habe, beruhigte Yeliz immerhin. Rückblickend bedauert sie die unüberlegte Racheaktion trotzdem. "Tut mir auch leid, dass ich das damals gemacht habe. Aber es ist auch eine Strafe, denn ich werde mein Leben lang damit konfrontiert werden", betonte die Hannoveranerin.

MG RTL D Yeliz Koc und Daniel Völz bei der fünften Nacht der Rosen

Instagram / yelizkoc Influencerin Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

