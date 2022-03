Michael Cera (33) gibt sein erstes Statement ab! Der "Juno"-Darsteller gab noch nie viel über sein Privatleben preis. Angeblich soll er seine Freundin Nadine 2018 geheiratet haben – bestätigt hatte er das aber nie. Auch gemeinsame Auftritte der beiden sind eine echte Rarität. Seine Schauspielkollegin Amy Schumer (40) plauderte vor wenigen Tagen aber etwas Süßes über ihn aus: Der TV-Star ist zum ersten Mal Vater geworden. Nun hat Michael enthüllt, ob es ein Mädchen oder Junge ist!

Gegenüber Extra verriet er nun endlich das Geschlecht seines ersten Kindes: "Er ist nur ein kleines, sechs Monate altes Baby", erklärte Michael. Der Schauspieler und seine Freundin Nadine durften also bereits im September vergangenen Jahres einen kleinen Jungen begrüßen. Zudem offenbarte der TV-Star, dass er nun wisse, was eine Frau während der Schwangerschaft und der Geburt durchleben müsse.

"Ich hatte bereits vorher ein sehr starkes Verständnis für das, was Frauen durchmachen, aber so richtig kann man es nur als Außenstehender nachvollziehen", verdeutlichte Michael in seinem Statement. Kurz nachdem Amy die Baby-News ausgeplaudert hatte, bestätigte Michael seine Vaterschaft. Entertainment Tonight hatte er verraten: "Wir stehen noch ganz am Anfang."

Instagram / amyschumer Amy Schumer im Januar 2021

Getty Images Michael Cera im Juni 2018

Getty Images Michael Cera im Dezember 2017

