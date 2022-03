Überraschende Neuigkeiten um Michael Cera (33)! Der "Juno"-Star hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. So soll der Schauspieler seine Partnerin Nadine im Jahr 2018 auch ganz heimlich geheiratet haben, was aber nie bestätigt worden ist. Auch gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit sind eine absolute Seltenheit bei dem Paar. Kein Wunder, dass sie diesen Meilenstein in ihrem Leben eigentlich auch geheim halten wollten: Michael und Nadine sind zum ersten Mal Eltern geworden!

Doch das enthüllte der 33-Jährige nicht selbst – seine "Life & Beth"-Kollegin Amy Schumer (40) plauderte die News aus Versehen in einem Interview mit Entertainment Tonight aus: "Michael hat ja auch ein Baby." Die Komikerin erkannte ihren Fehler erst, als es zu spät war: "Weiß die Öffentlichkeit das überhaupt? Ich habe ihn gerade geoutet, ich habe sein Baby geoutet!", ärgerte sich die Mama eines Sohnes. Wie ihr Schauspielkollege wohl auf diese Aktion reagiert hat?

Tatsächlich bestätigte Michael sein Vaterglück wenig später gegenüber dem Medium: "Wir stehen noch ganz am Anfang. Wir gehen gerade die Grundlagen durch", berichtete der frisch gebackene Papa. Offenbar ist die Geburt also noch nicht allzu lange her! Mehr Details, wie das Geschlecht des Kindes, ließ er sich aber nicht entlocken.

Getty Images Michael Cera, Schauspieler

MEGA Amy Schumer und ihr Söhnchen Gene David, April 2021

Getty Images Michael Cera bei den Tony Awards 2018

