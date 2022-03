Sie gelten als DAS Traumpaar! 2010 lernten sich Shakira (45) und Gerard Piqué (35) beim Musikvideodreh zu ihrem Hit "Waka Waka" kennen. Seitdem sind die Sängerin und der Profisportler unzertrennlich. Auch wenn in letzter Zeit immer wieder Gerüchte über eine mögliche Trennung die Runde machen – auf Bildern wirken sie nach wie vor sehr verliebt. Aber auch das Traumpaar hat ab und zu mal Streit – und das meistens zu einem ganz bestimmten Thema.

Wie Shakira jetzt in dem Podcast Planet Weirdo verrät, haben sie und Gerard oft aus einem ganz bestimmten Grund Streit: "Mein armer Ehemann, Schrägstrich Freund, Schrägstrich Baby-Daddy, wie auch immer man ihn nennen will, muss so lange auf mich warten. Er hat es satt, auf mich zu warten", gesteht die Kolumbianerin. Den Grund dafür kennt die 45-Jährige ebenfalls: "Die kolumbianische Zeit ist nicht die gleiche wie die katalanische oder spanische", fügt sie mit einem Lachen hinzu.

Gerard sei als Profifußballer beim FC Barcelona strenge Zeitpläne gewohnt und sein Verstand wäre daher so strukturiert. "Aber ich bin viel pünktlicher geworden, seitdem ich ihn kenne", erzählt Shakira in dem Podcast. "Wenn wir uns tatsächlich streiten, dann weil ich zu spät komme und er auf mich warten muss", fasst sie abschließend noch einmal zusammen. Na hoffentlich nimmt Gerard ihr die Unpünktlichkeit nicht allzu übel.

Anzeige

Getty Images Shakira mit ihrem Sohn Milan, 2014

Anzeige

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Mai 2015

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de