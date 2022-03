Emma Stone (33) ist wohl überglücklich mit ihrem Mann Dave McCary (36)! Die Schauspielerin und der Regisseur sind seit sechs Jahren ein Paar. Im Jahr 2020 heirateten die zwei Turteltauben – und nur wenige Monate später krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Auch heute scheinen Emma und Dave immer noch total verliebt ineinander zu sein: Die beiden waren jetzt sogar Händchen haltend auf der Paris Fashion Week unterwegs!

Paparazzi lichteten das Traumpaar am Montag in der französischen Hauptstadt ab. Die "La La Land"-Darstellerin und ihr Liebster besuchten die Louis-Vuitton-Show – und setzten dabei auf lässige Outfits: Emma trug ein schwarzes Kleid, eine dazu passende Jacke und rundete ihren Look mit kniehohen Stiefeln ab. Dave hingegen entschied sich für eine Kakihose, ein weißes T-Shirt und eine Lederjacke mit Pelzbesatz. Auf dem Event wirkten die beiden total verliebt: Auf den Fotos halten sie sogar Händchen!

In wenigen Tagen steht für die zwei Turteltauben auch schon das nächste wichtige Ereignis an: Ihre Tochter wird ein Jahr alt! Eigentlich halten sich die gebürtigen US-Amerikaner mit Informationen zu ihrem Familienglück zurück. Im Mai 2021 war aber trotzdem der Name ihres Babys durchgesickert: Emma und Daves Kind soll Louise Jean McCary heißen.

Anzeige

Getty Images Emma Stone auf der Pariser Fashion Week im März 2022

Anzeige

MEGA Dave McCary und Emma Stone auf der Pariser Fashion Week im März 2022

Anzeige

Getty Images Emma Stone, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de