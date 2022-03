Camila Cabello (25) ließ kurzzeitig tief blicken! Im November machte die einstige Fifth Harmony-Sängerin mit privaten News Schlagzeilen: Sie und ihr damaliger Freund Shawn Mendes (23) gaben überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Seitdem kamen immer mal wieder Spekulationen um ein mögliches Liebescomeback der beiden auf. Nun sorgte die Musikerin aber mit etwas anderem für Aufsehen: Camila entblößte in einer TV-Liveshow unbeabsichtigt ihr Dekolleté!

In der britischen Show "The One Show" wollte sie eigentlich über ihre neue Musik sprechen. Doch dann passierte ihr ein Missgeschick! Wie The Mirror berichtete, sollte Camila während der Videoschalte ihre liebste Tanzbewegung aus ihrem Song "Bam Bam" vorführen. Dabei zeigte sie aus Versehen mehr, als sie wollte – nämlich ihre komplette rechte Brust. Doch die "Havana"-Interpretin reagierte auf ihr Malheur ganz lässig: "Ich habe euch wohl gerade geflasht. Ich hoffe, ihr habt keinen Nippel gesehen." Mit dieser Aktion hatte sie die Lacher augenscheinlich auf ihrer Seite.

Die Moderatorin Alex Jones erwiderte nur schmunzelnd: "Da blitzte irgendwas auf, ich weiß nicht, was ich gesehen habe." Camila überspielte die peinliche Situation mit einem professionellen Lächeln. Denn Hauptthema ihres Auftrittes war eigentlich ihr neues Album "Familia", welches im April erscheinen soll. Angeblich verarbeitet die Sängerin in einem der Songs ihre gescheiterte Beziehung zu ihrem Ex Shawn.

Camila Cabello, Sängerin

Die Sängerin Camilla Cabello im März 2022

Shawn Mendes und Camila Cabello bei der Met Gala im September 2021

