Handeln diese Zeilen von Shawn Mendes (23)? Der Musiker und seine Ex Camila Cabello (24) hatten erst im vergangenen November vollkommen überraschend ihre Trennung bekanntgegeben. Woran ihre Beziehung zu Bruch gegangen ist, behielten die beiden allerdings für sich. Nun hat Camila jedoch vielleicht dennoch einige Details über die Trennung ausgepackt. Viele Fans sind jedenfalls davon überzeugt, dass ihr neuer Song von dem Liebes-Aus zwischen ihr und Shawn handelt.

Camilas Track "Bam Bam" soll zwar erst am 4. März erscheinen, auf Social Media liefert die 24-Jährige ihren Followern aber schon jetzt einen kleinen Einblick in den Song mit Ed Sheeran (31) – und viele Fans sehen in den Textzeilen einen Bezug zu Shawn. Camila singt zum Beispiel: "Du sagtest, dass du den Ozean hasst, aber jetzt surfst du." Tatsächlich wurde Shawn kurz nach der Trennung beim Surfen abgelichtet, obwohl er große Angst vor tiefen Gewässern haben soll. Aber auch die Zeile "Ich habe gesagt, dass ich dich mein ganzes Leben lang lieben werde, aber ich habe gerade unser Haus verkauft" könnte eine Anspielung auf das Liebes-Aus mit Shawn sein. Immerhin hatten sich die beiden im November getrennt und schon im Dezember verkaufte sie ihr gemeinsames Zuhause in Los Angeles.

Zu guter Letzt wirkt auch die Zeile "Am Anfang waren wir Kinder, ich denke, jetzt sind wir erwachsen", als gehe es dabei um das einstige Powercouple. Schließlich kennen die beiden sich schon, seitdem sie Teenager waren. 2015 brachten sie sogar schon eine gemeinsame Single raus. Glaubt ihr, dass Camila in "Bam Bam" von Shawn singt? Stimmt ab!

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei der Met Gala im September 2021

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes bei den American Music Awards, 2019

Getty Images Shawn Mendes im November 2019

