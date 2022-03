Calvin Kleinen (30) schildert seine Sicht der Dinge! Am Wochenende stieg in Köln eine ordentliche Sause, um den 30. Geburtstag des TV-Partylöwen zu zelebrieren. Eigentlich hatte auch Tara Tabitha (29) bei dieser Gelegenheit ihren Geburtstag feiern wollen – doch der einstige Temptation Island-Kandidat lud sie kurz vorher wieder aus, wie die Ex-Dschungelcamperin berichtete. Gegenüber Promiflash erklärte Calvin nun auch den simplen Grund dafür: Nicht er, sondern seine Gäste hatten ein Problem mit Taras Anwesenheit!

Das Handy des 30-Jährigen habe kaum mehr still gestanden, als seine Gäste erfahren hatten, dass auch Tara und einige Freunde kommen sollten, wie er im Gespräch mit Promiflash erzählte. "Ein Gast nach dem anderen rief mich an und beschwerte sich, wieso denn Tara dort sein wird und vor allem welche Leute sie mitbringt", schilderte Calvin. Noch dazu habe er damit gerechnet, sie würde fünf bis sechs Leute mitbringen – keine zwanzig. "Deswegen hatten wir sie ausgeladen, um Stress zu vermeiden. Weil auf Stress hatte ich gar keinen Bock an meinem Geburtstag!", fasste der TV-Casanova zusammen.

Dank ihres Managements schafften es die 29-Jährige und ihre Freunde aber doch noch auf die Feier, und Calvin habe ihnen den Partyspaß auch gegönnt. "Als Tara dann reinkam mit ihren Leuten, kamen die Veranstalter und haben mich gefragt, ob wir sie alle rausschmeißen sollen", berichtete der derzeitige #CoupleChallenge-Kandidat. Allerdings habe er dagegen gestimmt, solange Frieden herrscht.

