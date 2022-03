Sie feiert an diesem Tag nicht nur ihren Sohn! Das Model Emily Ratajkowski (30) ist vor einem Jahr erstmals Mutter geworden. Gemeinsam mit Sebastian Bear-McClard (34) durfte sich die Beauty über die Geburt ihres Sohnes namens Sly freuen. Dass der Kleine wohl ihr ganzer Stolz ist, ist auf ihrem Social-Media-Profil nicht zu übersehen. Zu Slys erstem Geburtstag hat sich Emily nun ganz besondere Beiträge überlegt...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie nämlich am 8. März sehr freizügige Bilder von sich. Damit blickte Emily auf ihre Schwangerschaft zurück, denn auf den alten Pics sieht man sie noch hochschwanger in einer Badewanne oder auf einem Sessel posieren. Dazu schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Sly, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an mich, schönen Weltfrauentag an alle." Für die Entbindung ihres Sohnes vor einem Jahr feiert Emily sich also auch selbst!

Und das zurecht – finden ihre Follower. "Alles Gute an den glücklichsten Jungen und die beste Mama", kommentierte etwa eine Userin unter der Fotoreihe. "Wow, Mutterschaft ist etwas Wunderschönes", schrieb ein anderer Fan und zeigte so seine Begeisterung für den Beitrag.

Instagram / emrata Sylvester, Emily Ratajkowskis Sohn

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester Apollo Bear

