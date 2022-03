Schlüpft Jo Weil (44) gerne in heterosexuelle Rollen? Der Schauspieler wurde unter anderem durch seine Hauptrolle in der ARD-Serie Verbotene Liebe bekannt. Dort spielte er jahrelang den schwulen Oliver Seidel. Vor ein paar Jahren outete sich Jo selbst als ebenfalls homosexuell und erklärte stolz, dass er schon längst den perfekten Mann an seiner Seite habe. Bei Unter uns spielt der gebürtige Frankfurter ab April aber einen heterosexuellen Mann. Promiflash verriet er: Er liebt es, sich in die unterschiedlichsten Charaktere hineinzuversetzen.

Eine Herausforderung sei es für den 44-Jährigen überhaupt nicht gewesen, sich in den heterosexuellen Dominic Adams einzufinden. "Ich mag es, Rollen angeboten zu bekommen, die ganz anders als ich privat sind. Das macht für mich den Reiz des Berufs aus", betonte er im Gespräch mit Promiflash. Situationen und Handlungen zu spielen, die ihm im echten Leben vielleicht ganz fremd sind – das sei das Besondere an der Schauspielerei.

Für Jo ist es zudem auch nichts Neues, in Hetero-Rollen zu schlüpfen. "Ehrlich gesagt habe ich in meiner Karriere bisher, glaube ich, mehr hetero- als homosexuelle Rollen gespielt", resümierte er. Zuletzt war er beispielsweise als Bodyguard Frank Farmer im Musical "Bodyguard" zu sehen. Zwischenzeitlich gab es allerdings auch ein Comeback als Olli im "Verbotene Liebe"-Spin-off "Verbotene Liebe – Next Generation".

Anzeige

Getty Images Schauspieler Jo Weil

Anzeige

Getty Images Serienstar Jo Weil, 2016

Anzeige

Getty Images Jo Weil, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de