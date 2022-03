Linda-Caroline Nobat (27) ist eine glückliche Singlelady. Die Miss Hessen von 2018 suchte bei Der Bachelor zwar nach ihrem Traumprinzen – Niko Griesert (31) entpuppte sich aber nicht als der Richtige. Zwischenzeitlich hatte Linda eine Beziehung öffentlich gemacht, die aber nicht von langer Dauer war. Aktuell ist die Dschungelcamp-Bekanntheit also solo – und das sei auch gut so, wie sie Promiflash verriet: Die gebürtige Hanauerin hat keine Lust auf einen Mann.

"Ich bin nicht auf der Suche, ich bin nie auf der Suche. Ich will nicht unbedingt einen Partner haben, ich würde mir auch nicht unbedingt einen wünschen. Ich habe aktuell einen Partner – und das bin ich", betonte die 27-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Sie sei mit sich und ihrer aktuellen Lebensweise total zufrieden und kann sich derzeit nicht vorstellen, einen Freund zu haben. Ein potenzieller Mann an ihrer Seite müsste ihren Alltag auf ganz bestimmte Art und Weise bereichern – und auch sie sollte in dessen Leben im Idealfall einen Nutzen bringen. Ein weiterer wichtiger Punkt: Linda schläft am liebsten allein. "Ich habe gar keinen Bock, dass jemand mit mir im Bett liegt. Ich habe keine Lust, auf Dauer mein Bett zu teilen", stellte sie klar.

An Anfragen dürfte es der Beauty allerdings nicht mangeln – immerhin hat sie erst vor Kurzem im Playboy gezeigt, dass sie ordentlich was zu bieten hat. Mit ihren Nacktfotos sollte ihr Zukünftiger auch kein Problem haben. "Wenn es ihn stört, dass ich im Playboy war – was soll ich machen? Entweder du freundest dich damit an oder du gehst", lautet Lindas klare Devise.

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat, Influencerin

RTL/ Stefan Menne Dschungelcamp-Kandidatin Linda Nobat

Instagram / iamlindadt TV-Star Linda-Caroline Nobat

