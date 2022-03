Das lehnt Linda-Caroline Nobat (27) entschieden ab! Im Januar nahm die einstige Miss Hessen am diesjährigen Dschungelcamp teil und kämpfte um die Wildnis-Krone. Mit dem Sieg wurde es aber nichts. Stattdessen musste sie vor dem großen Finale ihre Koffer packen und das Camp verlassen. Was hat die einstige Bachelor-Kandidatin nun beruflich vor? Lässt sie abermals die Hüllen fallen – wie bei ihrem Playboy-Shooting? Dazu hat Linda eine ganz klare Meinung!

Im Plausch mit Promiflash verriet Linda, dass sie ihr Nackt-Shooting nicht bereue, für andere Plattformen aber nicht noch mal blank ziehen würde. "Für den Playboy auf jeden Fall, aber nicht für OnlyFans oder so. Das kann ich mir aktuell nicht vorstellen", erklärte die Beauty. Für den Playboy präsentierte sie sich zwar super-heiß, doch weiter möchte sie schlichtweg nicht gehen. "Ich finde, so ein bisschen was gehört dann dem Mann, der dann in Zukunft bei mir ist", stellte Linda klar. Auf ihr Shooting ist sie aber sehr stolz!

"Der Playboy ist für mich immer noch eine super Entscheidung", betonte Linda. Ihre Entscheidung, sich für die Kamera auszuziehen, sei von ihren Freunden und ihrer Familie komplett akzeptiert worden. Ihre Mutter sei sogar an ihrer Seite gewesen, als die Reality-TV-Darstellerin die erotischen Bilder von sich machen ließ.

Linda Nobat im April 2021

Linda Nobat, ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin

Linda Nobat, Realitystar

