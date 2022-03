Travis Scott (30) möchte seine Bekanntheit nutzen, um zu helfen! Im November 2021 ereignete sich bei einem Konzert des Rappers eine Tragödie: Bei seinem Auftritt beim Astroworld Music Festival kam es zu einer Massenpanik, bei der zehn Menschen ihr Leben verloren. Nach den schrecklichen Ereignissen will der Musiker jetzt etwas Positives in die Welt tragen: Travis gründete nun ein Hilfsprogramm!

Via Instagram teilte der 30-Jährige erste Einblicke in seine neue Organisation namens HEAL. Dahinter steckt eine Reihe an Investitionsmaßnahmen, die sich auf das Gemeinwohl konzentrieren. "In den letzten Monaten habe ich mir Zeit und Raum genommen, um zu trauern, nachzudenken und meinen Teil zur Heilung meiner Community beizutragen", erklärte Travis zudem. Nun wolle er seine Ressourcen nutzen, um zu einem Wandel beizutragen: "Dies wird ein lebenslanger Weg für mich und meine Familie sein."

Anders als andere Unternehmer wolle Travis nun aus dem Schatten treten und sich als Führungskraft darum bemühen, Lösungen zu finden, um Veranstaltungen sicherer zu gestalten. "Ich werde die Opfer der Astroworld-Tragödie, die für immer in meinem Herzen bleiben, immer ehren", betonte der zweifache Vater.

Getty Images Travis Scott beim Astroworld-Festival, 2019

