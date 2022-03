Da haben Heidi Klum (48) und Thomas Hayo die Paparazzi ordentlich aufs Glatteis geführt! Sieben Jahre lang arbeiteten die beiden bei Germany's next Topmodel zusammen und saßen gemeinsam in der Jury. Auch danach schwärmte der Creative Director in den höchsten Tönen von der Chefjurorin. Offenbar haben die beiden auch eine Menge miteinander erlebt. Eine der Anekdoten gab nun Heidis Gatte Tom Kaulitz (32) zum Besten: Zusammen haben das Model und Thomas Babybauch-Fotos gefaket!

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" berichtete Tom seinem Bruder Bill (32) von Heidis Aktion, "Sie hat mit Thomas Hayo gedreht für 'Germany's next Topmodel'. Und die beiden haben mitbekommen, dass Paparazzi da sind und sie die ganze Zeit fotografieren", erzählte der Tokio Hotel-Star. Schließlich haben sich die 48-Jährige und der gebürtige Saarländer einen Spaß daraus gemacht, Bilder zu inszenieren: Thomas habe liebevoll an Heidis Bauch gefasst und sie anschließend umarmt – und tatsächlich wurden die Fotos von einem Medium aufgegriffen.

Diesen Prank haben sich Thomas und Heidi offenbar bei den Dreharbeiten zur aktuellen GNTM-Staffel erlaubt. Auch in diesem Jahr ist der 53-Jährige wieder als Gast-Juror mit dabei. In dieser Woche wird die gebürtige Bergisch Gladbacherin aber zunächst von ihrer einstigen Kandidatin und dem heutigen Curvy-Model Sarina Nowak (28) unterstützt.

Instagram / thomashayo Heidi Klum und Thomas Hayo im September 2018

Instagram / thomashayo Thomas Hayo, Heidi Klum, Bill und Tom Kaulitz im September 2018

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, Curvy-Model

