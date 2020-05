Am Donnerstag kommt es endlich zum Wiedersehen mit Thomas Hayo bei Germany's next Topmodel! Jede Woche nimmt ein anderer Promi neben Heidi Klum (46) Platz. Nach hochkarätigen Gästen wie Rebecca Mir (28), Chiara Ferragni (32) oder Nicole Scherzinger (41) wird Ex-GNTM-Juror Thomas auch in diesem Jahr wieder bei der Show vorbeischauen und die Modelanwärterinnen genau unter die Lupe nehmen. Der Creative Director ist voller Vorfreude – nicht zuletzt wegen Heidi.

"Wenn jemand zur Topmodel-Familie gehört, dann natürlich er. Ich spreche von Thomas Hayo!", stellt Heidi den neuen Gastjuror in der kommenden Folge vor, wie ProSieben vorab in einer Pressemitteilung bekannt gab. Und der 51-Jährige könnte nicht glücklicher über seinen GNTM-Besuch sein. "Es ist natürlich eine große Freude, wieder bei GNTM zu sein. Es ist wie eine Family-Reunion mit Heidi, mit der ich ja so lange zusammengearbeitet habe und mit der ich schon seit über 20 Jahren eng befreundet bin", schwärmte er von der Modelmama. Für den Saarländer fühle es sich an, als sei er nie weg gewesen.

Seit 2011 saß Thomas in der "Germany's next Topmodel"-Jury, bis er sich 2018 dazu entschied, die Show zu verlassen, um sich auf neue Projekte zu konzentrieren. Der enge Kontakt zu Heidi ist jedoch geblieben – er war sogar bei der Hochzeit der 46-Jährigen mit Tom Kaulitz (30) dabei und ist mittlerweile mit dem Tokio Hotel-Bassisten selbst eng befreundet.

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky im Mai 2018 bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / thomashayo Thomas Hayo auf Heidi und Toms Hochzeits-Jacht Christina O

Antony Jones/Getty Images Heidi Klum und Thomas Hayo 2017 bei den Filmfestspielen in Cannes



