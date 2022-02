Thomas Hayo saß von 2011 bis 2018 als fester Juror neben Heidi Klum (48) in der Germany's next Topmodel-Jury. In den darauffolgenden Jahren war er zwar kein fester Bestandteil der Show mehr – doch der coole Creative Director kehrte trotzdem Staffel für Staffel als Gastjuror an Heidis Seite zurück. Und auch 2022 dürfen sich die Fans auf die Experten-Meinung des gebürtigen Saarländers freuen: Thomas ist nämlich auch in diesem Jahr wieder ein Teil von GNTM!

Das verriet die Executive Producerin Lizi Sofeso jetzt im Rahmen der GNTM-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war. "Wir freuen uns alle sehr auf Thomas Hayo", betonte die Produzentin und fügte hinzu: "Er ist Teil der Topmodel-Familie und ist jedes Jahr nicht nur ein gern gesehener Gast, er gehört schon zum Grundinventar. Er wird auch wieder dabei sein."

Thomas ist jedoch nicht der einzige prominente Gast-Juror – auch in diesem Jahr bekommt Heidi nämlich wieder Unterstützung von so einigen Stars. In der Auftaktfolge nahm beispielsweise keine Geringere als Kylie Minogue die Nachwuchsmodels unter die Lupe. Im weiteren Verlauf der Staffel dürfen sich die Fans dann unter anderem auf Jean Paul Gaultier (69), Christian Cowan und garantiert noch so einige weitere Überraschungen freuen...

Getty Images Heidi Klum und Thomas Hayo

Instagram / thomashayo Thomas Hayo, Ex-GNTM-Juror

ProSieben/Richard Hübner Kylie Minogue und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel" 2022

