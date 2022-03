Vor 25 Jahren verlor die Musikwelt einen großen Künstler! Christopher George Latore Wallace machte sich in den Neunzigerjahren einen Namen als Musiker. Unter dem Pseudonym The Notorious B.I.G. (✝24) veröffentlichte er Welthits wie "Hypnotize" oder "Juicy" und wurde so zu einem der erfolgreichsten Rapper überhaupt. Am 9. März 1997 starb Biggie bei einer Schießerei – heute jährt sich dieser Tag bereits zum 25. Mal.

Nach dem Besuch der Soul Train Music Awards in Los Angeles war es zu dem tödlichen Vorfall gekommen. Sieben Schüsse wurden auf den Wagen des damals 24-Jährigen an einer Ampel abgegeben, von denen ihn vier Stück trafen. Biggie starb nur kurz darauf im Krankenhaus. Am 18. März fand dann die Beerdigung des Rappers in seiner Heimat New York statt. 350 Menschen, darunter Megastars wie Queen Latifah (51), Jay-Z (52) und Mary J. Blige (51), trauerten vor Ort um den Künstler, der zwei Kinder hinterließ.

Fans, Freunden und seiner Familie bleibt Notorious B.I.G. aber unvergessen. P. Diddy (52), der zu Lebzeiten mit dem Künstler befreundet gewesen war, teilte am 25. Jahrestag seines Todes auf Instagram ein Foto, das die beiden gemeinsam zeigt. Den Schnappschuss versah er lediglich mit dem Wort "Liebe".

LAURA CAVANAUGH/UPI/Newscom/The Mega Agency Violetta Wallace (rechts) mit der Wachsfigur ihres Sohnes Christopher Wallaca alias Notorious B.I.G.

Getty Images Beerdigung von Notorious B.I.G.

Getty Images Beerdigung von Notorious B.I.G., März 1997

