Calvin Kleinen (30) traf bei #CoupleChallenge auf eine alte Bekannte! Der Temptation Island-Boy ist in der diesjährigen Staffel mit seinem jüngeren Bruder Marvin mit von der Partie. Im eiskalten Finnland stellen sich die Geschwister den harten Prüfungen und wollen die 100.000 Euro Preisgeld einsacken. Der TV-Aufreißer lief in der ersten Folge gleich mal einem vertrauten Gesicht über den Weg: Victoria Lukac. Wie war das Wiedersehen mit seiner Ex-Flamme?

Gegenüber Promiflash verriet er dazu: "Auf Ex-Affären zu treffen, macht mir nichts aus. Es ist manchmal sogar lustig." In der ersten Folge des Reality-TV-Formates hatte Calvin noch geleugnet, dass er Sex mit Viktoria hatte. "Nö, nö, da ging nichts", hatte er schmunzelnd behauptet. Der TV-Herzensbrecher stellte aber in seinem Statement klar: Das zwischen ihm und dem Reality-TV-Sternchen war nur eine einmalige Sache. Inzwischen hat Calvin schon direkt Gefallen an der nächsten gefunden – nämlich an Victorias besten Freundin!

Beim Einzug in die kuschelige "#CoupleChallenge"-Villa konnte er die Augen einfach nicht von Laura Maria Lettgen lassen. An der Blondine fand er augenscheinlich direkt gefallen. "Ich finde Laura megaheiß, ich schwöre, auch ihren Charakter finde ich mega", verriet er gegenüber Promiflash. Kann er sich mehr mit der Influencerin vorstellen? "Ob die was für mich wäre, keine Ahnung", hatte er in der ersten Folge ehrlich erklärt.

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria Lukac, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

RTL / Frank Beer Marvin und Calvin Kleinen bei "#CoupleChallenge"

Instagram / lauralettgen Laura Maria Lettgen im Januar 2022

