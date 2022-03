Es geht in die dritte Runde! Die aktuelle Let's Dance-Staffel hat bisher etwas Mühe, in Gang zu kommen: Nach einem furiosen Auftakt führten mehrere Ausfälle dazu, dass immer wieder Paare aussetzen oder ihre Teilnahme abbrechen mussten. Doch auch morgen Abend legen die verbliebenen Kandidaten wieder eine heiße Sohle aufs Parkett – und jetzt steht auch fest, wer mit welcher Auswahl antreten wird: Das sind die Tänze der dritten Show!

Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41), die von vielen als Favoriten gehandelt werden, lassen mit einer heißen Rumba zu "Havana" von Camila Cabello (25) die Hüften kreisen. Mike Singer und Christina Luft (32) wählten zu ihrem Charleston hingegen ganz passend "Englishman In New York" von Sting (70) als Song aus. Der wieder genesene Bastian Bielendorfer (37) und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (34) sind mit einem Cha-Cha-Cha an der Reihe und wollen zu "Sexy & I Know It" von LMFAO die Stimmung im Saal anheizen.

Den Cha-Cha-Cha tanzen diesmal auch Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) sowie Riccardo Basile (30) und Isabel Edvardsson (39). Während Erstere von "Dopamine" von Purple Disco Machine und Eyelar begleitet werden, wählten Letztere "Katchi" von Ofenbach vs Nick Waterhouse als Musik aus. René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) laden zu "It Don't Mean A Thing" von Duke Ellington zum Quickstep ein.

Hier noch einmal alle Tänze der dritten Show im Überblick:

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov tanzen Cha-Cha-Cha zu "Dopamine" von Purple Disco Machine und Eyelar.

Riccardo Basile und Isabel Edvardsson tanzen Cha-Cha-Cha zu "Katchi" von Ofenbach vs Nick Waterhouse.

Mike Singer (22) und Christina Luft tanzen Charleston zu "Englishman In New York" von Sting.

René Casselly und Kathrin Menzinger tanzen Quickstep zu "It Don't Mean A Thing" von Duke Ellington.

Amira Pocher und Massimo Sinató tanzen Rumba zu "Havana" von Camilla Cabello.

Michelle (50) und Christian Polanc (43) tanzen Langsamer Walzer zu "Open Arm" von Mariah Carey.

Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) tanzen Contemporary zu "Stone Cold" von Demi Lovato (29).

Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) tanzen Langsamer Walzer zu "If I Were A Painting" von Kenny Rogers.

Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova tanzen Cha-Cha-Cha zu "Sexy & I Know It" von LMFAO.

