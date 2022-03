Es ist wieder so weit! Das Traumschiff hat im TV-Programm seine festen Plätze an den wichtigsten Feiertagen. Neben Weihnachten und Neujahr freuen sich die Fans der beliebten Reihe auch an Ostern über eine neue Ausgabe. Mit besonderer Spannung wird dabei erwartet, welche Gaststars sich auf dem Kreuzfahrtschiff die Ehre geben. Jetzt steht fest: Diese Promis sind in der Oster-Folge mit an Bord!

Auf der Reise nach Mauritius werden die Zuschauer auf eine ganze Reihe bekannter Gesichter treffen: So wird Wolfgang Stumph (76) etwa den Vater von Schiffsärztin Jessica Delgado (gespielt von Collien Ulmen-Fernandes, 40) geben. Das angespannte Verhältnis der beiden Rollen wir einen Schatten auf die paradiesische Kulisse werfen. Mit Helmut Zierl (67), Janina Hartwig (60), Andreas Hoppe und Marc Barthel (32) werden außerdem Darsteller aus vielen beliebten TV-Formaten zu sehen sein.

Auch mit an Bord sind die ehemalige Talkshowmoderatorin Arabella Kiesbauer (52) und die Youtuberin Paola Maria (28). Ihr Traumschiff-Debüt wird der frisch getrennte Webstar übrigens auf einem neuen Kreuzer geben: Weil die MS Amadea für den Dreh nicht zur Verfügung stand, wich die Produktion auf die MS Astania ausweichen.

Getty Images Wolfgang Stumph im Februar 2016 in Berlin

© ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Marlon Boess in "Das Traumschiff"

Paola Maria Paola Maria im Januar 2022

