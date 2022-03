Wird Fürstin Charlène (44) nach ihrem Klinikaufenthalt Monaco den Rücken kehren? Die Frau von Fürst Albert (63) hatte vergangenes Jahr wegen einer Erkrankung monatelang in Südafrika ausgeharrt. Nach ihrer Rückkehr in den Stadtstaat begab sie sich in eine Einrichtung in der Schweiz, um ihre Genesung weiter voranzutreiben. Ein Vertrauter Charlènes plaudere nun aus, dass sie eventuell nicht vorhat, wieder bei ihrem Gatten im Palast einzuziehen!

Ein enger Freund von Charlène sprach mit dem französischen Magazin Voici über die Pläne der Fürstin. Offenbar will die 44-Jährige ihr Leben nach ihrer Genesung komplett umkrempeln: "Sie hat verstanden, dass es ihr überhaupt nicht guttun würde, wieder in Monaco zu leben", erklärte die Quelle der Zeitschrift.

Doch was bedeutet das für die gemeinsamen Kinder mit Albert? "Sie will nicht mehr, dass Jacques und Gabriella in Monaco aufwachsen. Sie möchte mit ihnen an einen anderen Ort ziehen und Albert soll sie besuchen", erklärte der Vertraute. Sie wolle den Kids den Druck, der mit einem Leben im Palast einhergeht, offenbar ersparen. Bislang gibt es kein offizielles Statement zu den möglichen Umzugsplänen der Monegassin.

Getty Images Fürstin Charlène, Albert II, Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques am Sainte-Devoté-Feiertag 2021

ActionPress Fürstin Charlène im Dezember 2019

Getty Images Fürstin Charlène und Albert II von Monaco mit ihren Kindern Jacques und Gabriella im November 2019

