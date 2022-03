Jennifer Saro genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Vergangenes Jahr im Oktober verriet die Darstellerin, dass sie ganz überraschend schwanger geworden sei. Obwohl sie mit Kondom und Pille danach verhütet habe, erwarte sie nun dennoch ihr erstes Kind. Seitdem hält die Berlinerin ihre Abonnenten stets auf dem Laufenden und scheint sich mittlerweile mächtig auf ihren Nachwuchs zu freuen. Jetzt teilte Jennifer ein neues Bild von sich, auf dem sie stolz ihren wachsenden Babybauch präsentierte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die brünette Beauty nun einen Schnappschuss, der sie in einem knappen Bikini abbildete. Augenscheinlich greift die Influencerin gerade nach ihrem Handy, denn Jennifer sah so aus, als würde sie sich herunterbücken. Dadurch kommt ihre mittlerweile sehr runde Körpermitte perfekt zur Geltung. Von der heißen Aufnahme schienen die Abonnenten der ehemaligen Krass Klassenfahrt-Darstellerin auch mehr als begeistert zu sein. So bekam sie jede Menge Komplimente. "Einfach die schönste Schwangere", schrieb beispielsweise ein Follower.

Anfang des Jahres hatte die 26-Jährige ihrer Community im Rahmen einer Fragerunde im Netz auch einige Einblicke in ihre Gefühlswelt gewehrt. So verriet Jennifer beispielsweise, dass sie Angst davor habe, bald Mutter zu werden. "Ich hatte vor ein paar Tagen Fieber und auf einmal so Panik bekommen, weil ich in knapp drei Monaten ein Kind zur Welt bringe", berichtete sie. Sie fühle sich schlichtweg nicht auf diese neuen Lebensumstände vorbereitet.

Jennifer Saro Jennifer Saro, ehemalige "Krass Klassenfahrt"-Darstellerin

Jennifer Saro Jennifer Saro, YouTuberin

Jennifer Saro Jennifer Saro im März 2022

