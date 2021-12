Jennifer Saros Rundung wird zunehmend größer! Im Oktober hatte die brünette Schönheit ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarte. Wenig später hatte sie dann auch verraten, dass ihre Schwangerschaft eigentlich gar nicht geplant gewesen sei. Mittlerweile scheint sich die Influencerin allerdings mächtig auf ihr Kind zu freuen. Jetzt präsentierte Jennifer auch stolz ihren wachsenden Babybauch.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Krass Klassenfahrt-Bekanntheit in den vergangenen Tagen immer wieder Schnappschüsse, auf denen sie ihre Rundung perfekt in Szene setzte. Während Jennifer auf dem ersten Bild lässig auf einer Sonnenliege posierte, stand die YouTuberin auf der zweiten Aufnahme unter der Dusche. Offenbar genießt die Darstellerin ihre Schwangerschaft aktuell in vollen Zügen, während die Vorfreude auf ihren Nachwuchs immer weiter wächst. Das heiße Duschbild kommentierte sie nämlich mit den Worten "Gott sei Dank bin ich eine Frau".

In den Kommentaren unter dem Post teilten der Schwangeren dann viele Fans und einige Prominente mit, wie toll sie doch aussehe. So schrieb der ehemalige Bachelorette-Kandidat Dario Carlucci (34) beispielsweise unter dem Foto, dass man den Babybauch langsam wirklich erkennen könne, worauf Jennifer mit einem Kuss-Emoji antwortete. Auch ihre YouTube-Kollegin Nhitastic schien von dem Schnappschuss begeistert zu sein, denn sie hinterließ ein rotes Herz unter dem Beitrag. "Der Bauch steht dir so gut" und "Wie unfassbar schön!", lauteten weitere Kommentar unter dem Duschfoto.

