Bei Germany's next Topmodel steht heute Abend ein großes Highlight an – Heidi Klum (48) verpasst ihren Kandidatinnen das gefürchtete Umstyling! Die Folge hat schon in der Vergangenheit oftmals für viel Drama und Unzufriedenheit gesorgt: Beispielsweise war auch Lucy Hellenbrecht (23), die 2020 Teil von Heidis beliebter Castingshow war, von ihrem Look nicht so wirklich begeistert. Im Promiflash-Interview ließ Lucy jetzt ihr GNTM-Umstyling Revue passieren!

Lucy bekam in Staffel 15 eine Pony-Frisur und blonde Extensions. "Ich habe die Vision verstanden, die sie von mir hatten – aber ich konnte damit einfach nichts anfangen", betonte Lucy jetzt gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Hätte ja sein können, dass das in irgendeinem bestimmten Bereich gut ankommt, privat ist es natürlich nicht so gewesen." Allerdings gehe es laut der Influencerin beim GNTM-Umstyling eben auch nicht darum, private Wünsche zu erfüllen.

Aber was passiert eigentlich, wenn eine Kandidatin das Umstyling verweigert? "Das ist ganz einfach – man darf nach Hause fliegen", erklärte Lucy und merkte an, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. Zudem hob sie hervor: "Deswegen ist es auch meistens ein riesiges Geheule und so ein riesiges Drama, weil du weißt, du musst das jetzt machen, auch wenn du dich komplett dagegen sträubst, weil sonst geht dein Traum kaputt."

Instagram / lucy.gntm2020.official Model Lucy

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / lucy.gntm2020.official Ex-GNTM-Kandidatin Lucy

