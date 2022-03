Heidi Klums (48) Tochter Leni (17) erobert die Modewelt! Der Teenager tritt nämlich in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter und strebt ebenfalls eine Karriere als Model an – und dabei ist die Beauty schon jetzt supererfolgreich: Leni zieht nämlich einen Mega-Job nach dem anderen an Land. Unter anderem war sie schon auf dem Cover der deutschen Vogue oder ist das Werbegesicht für die Beauty-Linie Dior. Jetzt folgte das nächste große Projekt: Sowohl Heidi als auch Leni zieren gerade das Cover des Modemagazins Harper's Bazaar!

Auf Instagram teilten Heidi und Leni jetzt Schnappschüsse, auf denen sie die zwei Magazine mit ihren Titelbildern präsentieren – und mit dem Ergebnis sind die beiden Models offenbar so richtig zufrieden: Auf den Social-Media-Pics strahlt das Mutter-Tochter-Duo nämlich voller Stolz in die Kamera. "Danke, Haper's Bazaar", schreibt Leni zudem zu dem Post. Heidi versah ihren eigenen Netzbeitrag zudem mit einigen roten Herz-Emojis.

Aber nicht nur Heidi und Leni sind von den Magazinen ganz hin und weg – auch die Fans kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Wunderschön", "Ihr seht beide so toll aus" oder auch "Wie die Mutter, so die Tochter", brachten beispielsweise drei Nutzer ihre Begeisterung zum Ausdruck.

Getty Images Leni Klum bei der Leni Klum X About You Fashionshow im September 2021 in Berlin

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum, 2022

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020 in West Hollywood

